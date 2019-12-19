شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم قطار بسيارة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، مساء الخميس، في حادث تصادم قطار مع سيارة أثناء عبورها المزلقان على طريق الزقازيق- ميت غمر.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر باصطدام قطار بسيارة عند مزلقان الصوفى على طريق الزقازيق- ميت غمر.

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انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بسبب مرور السيارة أثناء عبور القطار.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى ميت غمر استقبل 4 مصابين، هم: «بيان أمجد محمد حسن»، ١٥ سنة، مصابة بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، و«هبة حامد محمد محمد»، ٤٠ سنة، مصابة بكسر في الساعد الأيسر واشتباه نزيف في المخ واشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليسرى وجرح رضّي بالجبهة ١٥ سم، و«شروق سليمان الكواوي»، ٢٠ سنة، مصابة بكدمة أعلى العين اليمنى، واشتباه بكسر في الجمجمة وكدمات متفرقة.

بالإضافة لطفلة مجهولة عمرها حوالي ٣ سنوات، مصابة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالتجويف الصدري وكدمات، وطفل آخر مجهول عمره حوالى، ٧ سنوات، توفى فور وصوله المستشفى.

وأكد وجود 6 جثث أخرى مازالت على الطريق وجارٍ نقلها بعد معاينة النيابة.