شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تكشف سبب تأخر قطارات طنطا- الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد تأخر القطارات على خط طنطا/ الزقازيق، الخميس، بسبب تعطل أحد القطارات بمحطة السنطة.

وذكرت الهيئة -في بيان- أن المسافة بين طنطا والسنطة شهدت تأخر بعض القطارات نتيجة سقوط عجلة من البوجي الأمامي لجرار قطار رقم ٢٤٠ ركاب الزقازيق/ طنطا أثناء دخول القطار رصيف محطة السنطة، ودون أي ملاحظات بعربات القطار.

وأفادت بأنه تم على الفور الاستعانة بمعدات الرفع لرفع عجلة الجرار، مع استخدام المسارات البديلة لمسير القطارات في المسافة بين محطتي زفتى وطنطا.