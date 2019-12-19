شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية بالبحيرة» تعلن المشاركة فى مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فتحى مرسى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، عن مشاركة الغرفة فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلى.

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وأشار «مرسى» إلى أن إجتماع الغرفة الأخير ناقش آليات المشاركة وتنفيذ المبادرة فى نطاق مراكز المحافظة، وقررتشكيل لجنة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى للغرفة لمتابعة تنفيذ المبادرة والحث على المشاركة وتذليل العقبات وعرض المقترحات والرد على جميع الاستفسارات التى تتعلق بالمبادرة.

وأضاف «مرسى» أنه تم مخاطبة المصانع والشركات والمحلات والسلاسل التجارية بمختلف مراكز المحافظة لشرح الهدف من المبادرة وآلية عملها وتوزيع استمارات المشاركة لاستبيان رغبتها فى الانضمام للمبادرة وحثهم على ذلك، كما تم مخاطبة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، للموافقة على إقامة وتجهيز معرض دائم متكامل بأرض المعارض بدمنهور خلال فترة المبادرة ويستمر على مدار العام ليخدم مختلف المناسبات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وضبط الأسعار وتنشيط الأسواق.

وأكد «مرسى» أن عدد كبير من منتسبى الغرفة فى مختلف الأنشطة أبدو رغبتهم واستعدادهم للمشاركة في المبادرة وتقديم خصومات كبيرة على السلع إعتبارًا من بداية من يناير المقبل بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وأعضاء الغرفة التجارية بالبحيرة.