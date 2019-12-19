شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهي يعلن عودة «TEN» للعمل بخريطة برامجية جديدة وخطة تمويل وتسويق مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت قناة «ten» بيانا صحفيا، أكدت فيه، بحسب رئيسها التنفيذي نشأت الديهي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من إدارة القناة في الرابع من ديسمبر الجاري والذي تضمن الأسباب والصعوبات التي تحول دون استمرار عمل القناة بدءًا من يناير المقبل. وأمام هذه المناشدات والمطالبات الجماهيرية الضخمة، التي تطالبنا بحتمية استمرار القناة في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية، عكفت إدارة القناة على إعادة دراسة القرار من كل جوانبه، واستطاعت الوصول إلى حزمة من الحلول الصعبة على كل المستويات التمويلية والتشغيلية من خلال إعادة رسم الخريطة البرامجية مع وضع سياسة إعلانية وتمويلية جديدة، تحقق التوازن المطلوب في هذه الصناعة المعقدة».

وتابع البيان: «إننا نتوجه بالشكر والامتنان إلى جمهورنا العظيم ونعده باستمرار تقديم رسالتنا الإعلامية الواعية وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لكل من وقف مساندًا وداعمًا ومطالبًا باستمرار القناة في تقديم رسالتها».