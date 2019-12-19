شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسي: انتظروني في عمل سينمائي مع الطفلة أشرقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان علاء مرسي، إنه من المؤيدين والداعمين والمشجعين للموهبة الطفلة أشرقت أحمد، التي حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج «ذا فويس»، موضحا أنها فنانة كبيرة رغم صغر سنها وسيكون لها مستقبل باهر يفخر به الجميع وستكون من أهم المطربات المصريات والعربيات اللاتي نفخر بهن في كل مكان.

وفجر «مرسي»، خلال لقائه ببرنامج «لدينا حكايات أخرى»، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا إنه سيتعاون مع الطفلة أشرقت أحمد في فيلم سينمائي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أشرقت ستكون إحدى بطلات الفيلم، متمنيا لها دوام التوفيق النجاح وأن تُقدم شئيا مميزا للجمهور الذي يحبها، مؤكدا أن هذا الفيلم يُعد خطوة كبيرة لها في سنها الصغيرة.

وأوضح أنه منذ أن التقى الطفلة أشرقت من أول لحظة، أكد أنها لابد أن تدخل عالم السينما؛ لأنها تجمع بين الموهبة الغنائية والتمثيلية وستحقق نجاحا كبيرا يُضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها في مجال الغناء.