شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة أشرقت تكشف علاقتها بالفنان تامر حسني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت الطفلة أشرقت أحمد، التي حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج «ذا فويس»، الفنان تامر حسني بدخوله موسوعة «جينيس ريكورد» العالمية، كأكثر فنان مؤثر ومُلهِم في العالم، قائلة: «ألف مبروك وأنا كنت متأكدة وعارفة أنك هتاخد الجايزة دي لأنك فنان كبير وتستحقها عن جدارة».

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وأهدت الطفلة أشرقت أحمد، خلال لقائها ببرنامج «لدينا حكايات أخرى»، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الخميس، أغنية «الغاوي ينقط بطقيته» وأضافت عليها بعض الكلمات وذكرت فيها اسم الفنان تامر حسني تعبيرا منها عن حبها له، مشيرة إلى أن الفنانة نانسي عجرم والفنان تامر حسني تشاجرا ليبقياني معهما، كل في فريقه، ولكني اخترت تامر حسني.

وأوضحت أنها أيضا تعشق النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وغنت له أغنية من تأليف وألحان والدها وحصدت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، معقبة: «الأغنية جابت ملايين المشاهدات عشان نجومية محمد صلاح وعشان صوتي حلو».

وقامت الطفلة أشرقت بغناء أغنية النجم محمد صلاح على الهواء، تعبيرًا منها عن حبها للنجم العالمي الذي حصد شهرة عالمية في مجال كرة القدم وأصبح من أساطير اللعبة في العالم أجمع، وقالت إنه أصبح نموذجًا للقدوة والنجاح.