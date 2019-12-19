مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 فى تصادم قطار "الزقازيق - ميت غمر" بسيارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم قطار "الزقازيق - ميت غمر" بسيارة أمام قرية الصوفى بناحية ميت غمر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفى طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة بيان أمجد محمد حسن 15 سنة بأعراض ما بعد الارتجاج و كدمات متفرقة .

وأصيبت هبة حامد محمد محمد 40 سنة بكسر فى الساعد الأيسر، و اشتباه نزيف فى المخ واشتباه نزيف بالبطن وكسر فى الساق اليسرى و جرح رضى بالجبهة 15 سنة سم، و شروق سليمان الكواوى 20 سنة كدمة أعلى العين اليمنى و اشتباه كسر فى الجمجمة وكدمات متفرقة، وطفلة مجهولة 3 سنوات اشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالتجويف الصدرى وكدمات، و طفل مجهول 7 سنوات متوفى، وجميع الوفيات والمصابين من أسرة واحدة، كانوا يستقلون سيارة وأثناء عبور مزلقان القطار دهسهم قطار "الزقازيق - ميت غمر"، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى ميت غمر.