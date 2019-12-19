شكرا لقرائتكم خبر عن رجال لا يقبلون الهزيمة.. صواريخ ومقاتلات وغواصات فى فيديو جديد لجيش مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتضمن الفيلم الوثائقى الذى أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مشاهد ولقطات من داخل بعض القواعد الجوية والبحرية، وكذلك أسلحة مختلفة للجيش المصرى، فى فيلم بدأ بعبارات " رجال لا يقبلون الهزيمة، ولا يستسلمون مهما كان"، وتضمن العرض بعض الأنشطة والمناورات التى حدثت فى الفترة الاخيره.
كانت هذه تفاصيل خبر رجال لا يقبلون الهزيمة.. صواريخ ومقاتلات وغواصات فى فيديو جديد لجيش مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.