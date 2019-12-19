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رجال لا يقبلون الهزيمة.. صواريخ ومقاتلات وغواصات فى فيديو جديد لجيش مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، فيلم وثائقي بعنوان "عقيدة واحدة" ويضم لقطات متنوعة لأسلحة الجيش المصرى المتطورة والحديثة والتى تشمل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة الحديثة، والقطع البحرية المتطورة، وكذلك مشاهد من اطلاق الصواريخ التى كانت منذ عدة أيام فى أحد الأنشطة التدريبية بالبحر المتوسط.

 

وتضمن الفيلم الوثائقى الذى أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مشاهد ولقطات من داخل بعض القواعد الجوية والبحرية، وكذلك أسلحة مختلفة للجيش المصرى، فى فيلم بدأ بعبارات " رجال لا يقبلون الهزيمة، ولا يستسلمون مهما كان"، وتضمن العرض بعض الأنشطة والمناورات التى حدثت فى الفترة الاخيره.

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