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مطران شبرا الخيمة يسافر إلى الدمام ويترأس قداس للمصريين بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة اليوم الخميس إلى مدينة الدمام قادمًا من العاصمة الرياض إذ يترأس صلوات القداس الإلهي للأقباط العاملين بالمملكة العربية السعودية في أحد منازل الأقباط هناك، وذلك ضمن قداسات شهر صوم الميلاد وشهر كيهك القبطي الذي يسبق عيد الميلاد المجيد.

 

الأنبا مرقس قال لليوم السابع في مكالمة هاتفية إن السلطات السعودية تعامل الأقباط المصريين بمنتهى المودة وتيسر إجراءات سفره للمملكة للصلاة هناك على أن يعود إلى القاهرة الاثنين المقبل لكي يستعد لقداس عيد الميلاد المجيد في السادس من يناير المقبل.

 

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد أكد في حوار لليوم السابع أجري الأسبوع الماضي إن مطرانًا يصلي بالأقباط في السعودية متوقعًا أن يتم بناء كنيسة هناك.

 

 

 

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