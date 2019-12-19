شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات فى معسكر الدفاع الجوى جنوب مصراتة بعد غارة لسلاح الجو الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، وقوع انفجارات في معسكر الدفاع الجوي جنوب مصراتة بعد غارة لسلاح الجو الليبي. وكان مصدر عسكرى من الجيش الليبى، أكد وقوع اشتباكات عنيفة، اليوم الخميس، بين الجيش الوطنى الليبى وميليشيات الوفاق فى وادى الربيع جنوب طرابلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات فى معسكر الدفاع الجوى جنوب مصراتة بعد غارة لسلاح الجو الليبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.