شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: يتوقع حضور أكثر من 130 ألف مشارك فى حفل ميدل بيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وصول جمهور حفل "ميدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض إلى 80 ألف فى الداخل، بينما ينتظر فى الخارج 35 ألف، كما أنه يتوقع حضورأكثر من 120 ألف إلى 130 ألف.



حفل ميدل بيست

وقال تركى آل الشيخ: "وصل الحضور في الداخل حتى هاذي اللحظة أكثر من 80 ألف وفي الخارج في انتظار الدخول 35 ألف وأكثر .. معنها اليوم أكثر من 120 ألف إلى 130 ألف في ميدل بيست المتوقع".



تركى آل الشيخ

جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "ألبس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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