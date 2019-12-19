شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك أهالى بورسعيد العيد القومى للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهالى بورسعيد الاحتفال بعيدهم القومى، حيث يؤدى صلاة وخطبة الجمعة بمسجد السلام بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان.
وتنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية كبرى من علماء الأوقاف، تجوب قرى ومدن ووديان محافظة جنوب سيناء، ويتحدثون جميعًا بصوت واحد فى خطبة الجمعة عن : “ حقوق الشباب وواجباتهم ”، إضافة إلى قيام أعضاء القافلة بزيارة لمدينة رأس سدر، وعلى رأس القافلة الشيخ إسماعيل الراوى (مدير المديرية).
من جانبها أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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