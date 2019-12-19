شكرا لقرائتكم خبر عن "الصيادلة " تراجع مع الضرائب رفع الصيدليات الأقل من 500 ألف جنيه من الضريبة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة القاهرة، إنه بناء على خطاب من النقابة العامة للنقابات الفرعية، فإنه على كل صيدلية حجم تعاملاتها أقل من 500 ألف جنيه فى السنة، ومُسجلة فى ضريبة القيمة المضافة، أن يتوجه صاحبها للنقابة الفرعية لرفع اسمه من ضريبة القيمة المضافة.

وشدت النقابة الفرعية للصيادلة بالقاهرة، فى بيان، على ضرورة إحضار رقم التسجيل لتقديمه لمصلحة الضرائب.

وكانت نقابة الصيادلة، قد أرسلت خطابا إلى الدكتور عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، طالبتهما فيه بإلغاء تسجيل الصيدليات التى كانت مسجلة سابقا فى ظل قانون ضريبة المبيعات والتى كان حجم تعاملاتها السنوى تخطى حد التسجيل وهو 150 ألف جنيه، وبعد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى نص على رفع حد التسجيل إلى 500 ألف، عليه يحق للمسجلين الذين لم يبلغوا هذا الحد الجديد الغاء تسجيلهم السابق فى خلال شهر من إثبات ذلك من واقع اقرار الضريبة على الدخل السنوى بما يفيد عدم بلوغ هذا الحد الجديد.

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وأكدت النقابة فى خطابها للضرائب على ضرورة سرعة انهاء التسوية المطلوبة عن السنوات السابقة للصيدليات، على أن يتم بعد ذلك مباشرة إلغاء تسجيل هذه الملفات مع تحديد سقف زمنى لتنفيذ ذلك بما يتناسب مع حجم هذه المشكلة، وجاء رد مصلحة الضرائب بمطالبة النقابة بموافاتها ببيان تلك الصيدليات (اسم الصيدلية_رقم التسجيل) حتى يتسنى لها سرعة إتخاذ اللازم قانوناً فى هذا الشأن.