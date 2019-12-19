شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انعقاد انتخابات نادى القضاة بدار القضاء العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعقد الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة غدا الجمعة بدار القضاء العالى، وليس بمقر نادى القضاة كما جرت العادة ، وذلك من خلال وجود لجان للتصويت بدار القضاء العالى ، بعد موافقة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح بإجراء الانتخابات بها.

ويبدأ التصويت من العاشرة صباحا ، ويستمر حتى الحادية عشر ونصف ، ثم يتوقف وقت صلاة الجمعة ، وتستأنف عملية التصويت بعد الصلاة وتستمر حتى الخامسة مساء.

وتجرى الانتخابات على 17 مقعدا هى: مقعد الرئيس ، ومقعد عن المتقاعدين ، و 5 مقاعد للمستشارين، و 5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و 5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

ويخوض الانتخابات ٧٣ مرشحا ، موزعين كالتالى، ٤ مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحاعلى مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين.

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ويخوض الانتخابات ٣ قوائم ، القائمة الأولى هى قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته.

القائمة الثانية هى "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى.

القائمة الثالثة هى "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى.