شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكشف حلول تجهيز المدارس الخاصة بتكنولوجيا ربط المدرسة بمنصة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل استكمال مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم الثانوى بالمدارس الخاصة، موضحة أنه نظرا لتعذر الشركة المكلفة بتنفيذ حلول الربط قبل موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى فى المدارس الخاصة للعام الدراسى 2019،2020، يرجى التكرم بسرعة التوجيه والتنبيه على المدارس الخاصة بالتعاقد مع شركة مصر للخدمات الحكومية التكنولوجية E Serve، لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتوصيل ربط الشبكات للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام طبقا الحل الأساسى sd wan solutions"" ويتم التفاوض مع الشركة العالمية من أجل الوصول للحل الأمثل ماليا وفنيا والذى يتناسب مع متطلبات وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشركة.

الحل التبادلى:

"emergency kit solution" يقوم على توفير " Access point Router" فى كل لجنة امتحان "فصل" على ألا يزيد عدد الطلبة الممتحنين باللجنة عن 25 طالب، على أن يتم تنفيذ الحل التبادلى قبل امتحانات يناير المقبل والتى تنطلق 11 يناير المقبل 2020.

وشددت الوزارة على ضرورة التوجيه للتعليم الخاصة والتطوير التكنولوجى لتذليل وتسهيل كافة الأعمال للتنفيذ داخل المدارس الخاصة بالتعاون مع المختصين بهذه المدارس، ويتم التاكد من أن يكون التعاقد مباشر بين المدرسة الخاصة والشركة تحت اشراف مديرى المديريات وإخطار الوزارة بالتعاقد.