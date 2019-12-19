شكرا لقرائتكم خبر عن النقابات الفرعية للمعلمين بالقاهرة تطالب بضرورة تعديل لائحة الانضباط المدرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اليوم نقباء فرعيات المعلمين بمحافظة القاهرة، برئاسة أحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابه العامة، مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبحضور محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالمديرية ومحمد الحسينى مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومنى طاهر مدير ادارة الموارد البشرية بالمديرية.

وانتهى الاجتماع، بالاتفاق على عددا من التوصيات، منها: التأكيد على أهمية تعديل لائحة الانضباط المدرسية ورفع التوصيات للجهات المعنية، وتطبيق الحد الأدنى للمدارس التجريبية والمستقبليات، وسرعة حل مشكلة الحوافز المتأخرة لمعلمي الصفوف الأولى عن العام ٢٠١٨/٢٠١٩م، وعمل اجتماع تتبناه نقابة المعلمين يشمل ممثلى المالية والمهارات ومديرى الشؤون الماليةوالادارية لتطبيق برنامج موحد للمرتبات وتوحيد الاستقطاعات والضرائب وخلافه ويطبق خلال الفترة القريبة المقبلة.

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كما اوصى الاجتماع بأن يتم عقد الاجتماع بصفة دورية، بجانب عمل بروتوكول بين مجلس أمناء القاهرة والنقابات الفرعية بالقاهرة، والتأكيد على أن المعلم المصرى هو حجز الزاوية فى العملية التعليمية وأهمية رعايته، بالإضافة إلى التعاون البناء بين النقابات الفرعية ولجانها مع السادة مديرى العموم للتكامل فى خدمة العملية التعليمية والمعلمين، وأن يكون النقل أو الندب في أضيق الحدود وطبقا للقانون.