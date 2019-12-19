السبت.. افتتاح الدورة التدريبية لتأهيل معلمى التربية الدينية بأكاديمية الأوقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - و يتم خلال الدورة مناقشة ودراسة كتب: (حماية دور العبادة – مفاهيم يجب أن تصحح – بناء الشخصية الوطنية – فقه الدولة وفقه الجماعة – الفهم المقاصدي للسنة النبوية). السبت 21 / 12 /2019 المحاضرة الأولى 9 : 11.45 (التربية الدينية والتخصص المعرفي) د/ محمود فؤاد مدير عام التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المحاضرة الثانية 12.15 : 3 ( مفاهيم يجب أن تصحح ) أ.د/ أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الأحد 22 /12 /2019 المحاضرة الأولى 9 : 11.45 ( بناء الشخصية الوطنية ) د/أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المحاضرة الثانية Advertisements 12.15 : 3 ( الفهم المقاصدي للسنة النبوية ) د/ هاني تمام مدرس الفقه الحنفي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية – جامعة الأزهر الأثنين 23 / 12 /2019 المحاضرة الأولى 9 : 10.50 ( فقه الدولة وفقه الجماعة ) أ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية المحاضرة الثانية 11.10 : 1 ( حماية دور العبادة ) أ.د/ محمد سالم أبوعاصي عميد كلية الدراسات العليا سابقًا جامعة الأزهر المحاضرة الثالثة 1.15 : 3 (أهداف تدريس التربية الدينية) د/ محمود فؤاد مدير عام التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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