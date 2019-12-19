الأوقاف: وقف 3 موظفين وإنهاء تعاقد الرابع لمخالفات فى فتح صناديق النذور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقف كل من: الشيخ عبد الناصر نسيم أمين، والشيخ محمد جمال عبد اللطيف، وعماد قرنه أبو عميرة، لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إحالتهم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للنظر فى المخالفات المنسوبة إلى كل منهم. وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف وفق بيان لوزارة الأوقاف، إنهاء تعاقد ماهر عبد الرحيم القنائي فؤاد أخصائي نظم معلومات بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة ، مع إحالته إلى النيابة العامة بشأن ما نسب إليه من مخالفات أثناء فتح صناديق النذور بمسجد السيدة زينب بتاريخ 3/12/2019م، وذلك بناء على مذكرة الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف. Advertisements

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