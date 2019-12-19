شكرا لقرائتكم خبر عن "المرشدين السياحيين" تطالب أعضائها بالتمسك بـ700 جنيه كحد أدنى للأجر اليومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، كافة المرشدين السياحيين، بالتمسك بقيمة الأجر اليومى، بحد أدنى 700 جنيه، وعدم التنازل عن تلك القيمة، وفق ما نص عليه القرار الوزارى رقم 465 لسنة 2017، الصادر فى 29 مايو 2017، مشيرا إلى أن النقابة طالبت من خلال العديد من المكاتبات الرسمية لوزارة السياحة، وغرفة الشركات، بعد إنتهاء انتخابات مجلس الغرفة، واستقرار وضع السياحة لتنفيذ القرار، إلا أن الشركات لم تحرك ساكنا.

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وأضاف النحلة، فى بيان: هذا التجاهل المتعمد من شركات السياحة، فى ظل الظروف المعيشية الصعبة، خلق جو مشحون بين المرشدين السياحيين والشركات، وتزداد الأجواء سخونة يوما بعد يوم، وتخشى النقابة من تطور الأوضاع بما يضر بالمصلحة العامة، مطالبا كافة المسئولين بسرعة التحرك وعمل اللازم بشكل فورى، لإعطاء المرشد السياحى حقه القانونى، ورفع المعاناة عن كاهله.