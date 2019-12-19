شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء بعقار بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حى العمرانية فى تنفيذ إزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم اليوم استكمال تنفيذ إزالة فى عقار بشارع حامد عبد العظيم من ترعه الزمر مخالف شروط الترخيص الممنوح له، وذلك تحت إشراف وكيل الوزارة محمد نور الدين رئيس حى العمرانية وكافة الإدارات المعنية.

كما شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية حملة مكبرة لازالة كافة الاشغالات والتعديات بشارعي عدوي سليم ومستشفي الصدر في إطار مجهودات اعادة الانضباط إلي الشارع ورفع حالات الاشغال من نهر الطريق وذلك استجابة لمطالب المواطنين.