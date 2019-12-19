المتحدث العسكري ينشر فيديو لختام اجتماعات اللجنة الفنية للدفاع الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء الخميس، فيديو لختام اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقي. وترأس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن بحضور وزراء الدفاع والأمن الأفارقة. جاء ذلك في ختام أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة والتي استضافتها جمهورية مصر العربية للمرة الأولى خلال الفترة، من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية لاجتماع الوزراء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا العنف والإرهاب وجنود حفظ السلام بأفريقيا وشهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، وتم عزف سلام الاتحاد الأفريقي والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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