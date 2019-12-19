سيارة مشتعلة وتدخل أمني.. "خناقة شوارع" بين سائقي تكاتك ومسؤولي مجلس أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات إضرام سائق "توك توك" النيران في سيارة تابعة لمجلس مركز أبو النمرس؛ انتقاما من حجز المركبة قيادته خلال حملة مكبرة، مساء الخميس.

البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة تابعة لمجلس مركز أبو النمرس.

انتقلت قوة أمنية مكبة إلى محل البلاغ بقيادة الرائد محمد داوود رئيس مباحث أبو النمرس، وتوصلت التحريات إلى أن مسؤولي الحي اعدوا حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة النفق بقرية منيل شيحة، شملت التحفظ على مركبات "توك توك".

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تحفظت القوات على مركبة غير مرخصة، مما أثار غضب قائدها الذي أحضر زجاجة بنزين وألقاها على سيارة تابعة للمجلس، وأضرم النيران فيها بدافع الانتقام وسط حالة من الهرج والمرج.

تدخل سائقة الدراجات النارية "توك توك" لنصرة زميلهم، واعتدوا بالضرب على أفراد مشاركين في الحملة، قبل أن تصل الشرطة التي فرضت سيطرتها الكاملة على الموقف، وألقت القبض على المتهم الرئيسي واقتادته إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.