السيطرة على حريق نشب بمحل ملابس في وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث: تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب بمحل ملابس بشارع شريف بمنطقة وسط البلد. كانت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغ بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة. تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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