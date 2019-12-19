المرور: غلق الطريق الرئيسي لمحور الثورة لمدة 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرةن أن سيتم تنفيذ بعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح بمحور الثورة أسفل كوبرى أبوغزالة.

وأضافت الإدارة في بيانها؛ اليوم الخميس، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية بمحور الثورة فى الإتجاه القادم من السويس بالمنطقة أسفل كوبرى أبوغزالة، وذلك لقيام إحدى الشركات بأعمال ضبط منسوب الطريق والإنتهاء من أعمال الرصف وذلك على النحو التالى:

أولاً: غلق الطريق الرئيسى لمحور الثورة وتحويل حركة المركبات إلى طريق الخدمة لمدة 72 ساعة بدءاً من الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 19/12/2019.

ثانياً: غلق طريق الخدمة أسفل كوبرى أبوغزالة وتحويل حركة المركبات إلى الطريق الرئيسى لمدة 72 ساعة بدءاً من الساعة 12 ليلاً من يوم الأحد الموافق 22/12/2019.