مصر | ضبط المتهم بإشعال النيران في سيارة مجلس مدينة أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط المتهم بإشعال النيران في سيارة مجلس مدينة أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بقيام سائق توك توك بإضرام النيران في سيارة تابعة لمجلس مدينة أبو النمرس، بواسطة شعلة بنزين ألقاها بمقدمة السيارة، وعقب ذلك تعدي عدد من سائقي التكاتك على الموظفين بالضرب، بسبب تحفظهم على التوك توك ملك السائق.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد داوود رئيس مباحث مركز أبو النمرس، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف والقبض على السائق، بعد السيطرة على حريق السيارة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.