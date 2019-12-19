مصر | كشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة بالزيتون

وبتفريغ الكاميرات وتحريات رجال المباحث، تبين أن شابا تعرف على فتاة ونشبت بينهما علاقة محرمة مما أسفر عن حملها منه فقررا أن يكتما خبر حملها حتى تضع ويلقيانه فى أى مكان، وعقب وضعها بساعات قاما بترك الرضيعة أمام منزل بأحد شوارع الزيتون.

وتمكن رجال المباحث والقوة المرافقة لهم من ضبطهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.