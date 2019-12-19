مصر | تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة خطف طفل بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة خطف طفل بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عبد الفتاح الزارع وأمانة سر كريم الجنادي تأجيل محاكمة 5 أشخاص لاتهامهم بخطف طفل واحتجازه لطلب فدية.

تعود القضية رقم 945 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان ببلاغ من المدعو " م. ق " بخطف نجله وطلب منه فدية لاسترجاعه.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان قيام كل من " م. ي. إ " عامل حرفي و" م. ح. إ " عامل بمصنع خزف و" ف. ح. ع " سائق و" ع. ك. خ " سمكري و" أ. س. ع " بالمعاش بأن قاموا بالتحايل لخطف المجني عليه " ع. م. ق " 11 سنة داخل سيارة ملاكي الغربية واحتجازه لمدة 4 أيام بمدينة كفر الدوار وقاموا بشراء شريحة هاتف محمول للاتصال بوالده لطلب فدية بمبلغ مالي قدرة " مليون ومائتي ألف جنيه " لإخلاء سبيله واسترجاعه.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد مكان الخاطفين والقبض عليهم وعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة 18 يناير للنطق بالحكم عليهم.