مصر | إحباط محاولة تهريب بوردات ريسيفر ومستلزماتها بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب بوردات ريسيفر ومستلزماتها بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من احباط محاولة تهريب عدد من بوردات الريسيفر ومستلزماتها .

وأوضح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، أنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الإمارات، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 800 بوردة إلكترونية خاصة بأجهزة الريسيفر و200 عدسة.

وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.