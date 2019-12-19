مصر | القبض على عصابة تبييض الدولارات في شبرا

تلقت مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم شرطة شبرا بشارع أحمد حلمي، باستغاث بهم "عبد الرحمن.م.ك" البالغ من العمر 34 عاما تاجر أدوات صحية، وقرر له بقيام أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" بخطف حقيبة يده وبداخلها "مبلغ مالي 20 ألف جنيه" ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف أمكن ضبطه، وتبين انه "رشاد.ص. ر" البالغ من العمر 32 عاما صاحب مطبعة، بحوزته"حقيبة بداخلها 20 ألف جنيها، 50 يورو،100 دولار،أوراق سوداء".

وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بسرقة الحقيبة الخاصة بالمجني عليه، بأسلوب "الخطف" مترجلا بسؤال المجني عليه اتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته عن مصدر باقى المضبوطات أقر بتحصله عليها من 3 أشخاص، وتعرف عليهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لقيامهم بإنشاء صفحة باسم تبييض الدولارات.

وتمت متابعتهم لمعرفة المتهم المضبوط والاتفاق معهم على التقابل بشارع الترعة البولاقية، لشراء مليون ورقة مالية سوداء مقابل مبلغ مالي 900 ألف جنيه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبحوزتهم مليون ورقة ماليه سوداء اللون.