مصر | إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 12 عاملا باليومية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل يستقلونها بالطريق الأوسطي بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بعمال اليومية بالطريق الأوسطي، بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 12 عامل بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وجرى نقل 5 مصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، وباقي المصابين إلى مستشفى "السلام" المركزي، وحالة 2 منهم بالغة الخطورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.