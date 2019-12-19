أخبار مصر | خلال افتتاح ورشة "مهارات السيناريو".. جمال عبدالرحيم يستعرض أزمات الصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال افتتاح ورشة "مهارات السيناريو".. جمال عبدالرحيم يستعرض أزمات الصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب، أن تدريب الصحفيين في كافة مجالات وانماط الصحافة الورقية والرقمية بات ضروريا في الوقت الراهن في ظل التراجع الرهيب للصحافة الورقية والمنافسة الشرسة مع الإعلام الرقمي

وقال في كلمته أثناء افتتاح ورشة "مهارات السيناريو" التي تنظمها لجنة التدريب وتطوير المهنه بنقابة الصحفيين بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية في الفترة من 19 الي 22 ديسمبر الحالي ان الصحافة الورقية تعرضت لازمات شديدة خلال السنوات الماضية ولاتزال مستمرة حتي الان بسبب التطورات التكنولوجية وارتفاع أسعار الورق ومواد الطباعة، وتراجع الإعلان الأمر الذي أدي إلى تراجع أرقام التوزيع بصورة غير مسبوقة

وأكد "عبدالرحيم" أن الصحافة الورقية تحتاج إلى وضع خطط وآليات جديدة لتطوير مضمونها، بما يتناسب مع احتياجات ورغبات واهتمامات القراء، مشددًا على أن مستقبل الصحافة مرتبط بقدرتها على التطور ومجراة الصحافة الإلكترونية عن طريق الاهتمام بما وراء الخبر، من خلال التحليل والمتابعة، وعقد دورات تدريبية لتطوير الأداء المهني.

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وتابع: "إن التحديات التي واجهت الصحافة الورقية، أفقدتها ثقة قرائها، وحصرتها في دائرة ضيقة من الانتشار والتأثير،

وقال وكيل أول النقابة ان لجنة التدريب وتطوير المهنه بنقابة الصحفيين نظمت 40 ورشة تدريبية منذ أغسطس الماضي وحتي الآن للزملاء الصحفيين بمركز التدريب بالنقابه والمحافظات المختلفة في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية في إطار خطة النقابة التي تهدف الي تطوير الأداء المهني للصحفيين.

واعلن" عبدالرحيم " ان لجنة التدريب وتطوير المهنه بالنقابة ستواصل تنظيم الدورات التدريبية للزميلات والزملاء بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية والمحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية

شارك في افتتاح ورشة "مهارات السيناريو" الكاتب الصحفي والسيناريسيت المعروف سمير الجمل ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية وعمرو حافظ سكرتير عام النقابة الفرعية والسيد سعيد واحمد علي وطارق الفرماوي وهدي الساعاتي أعضاء مجلس النقابة الفرعية.