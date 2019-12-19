أخبار مصر | محافظ الجيزة يتابع تنفيذ إزالة العقارات المخالفة بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتابع تنفيذ إزالة العقارات المخالفة بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية في تنفيذ إزالة مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث تم اليوم استكمال تنفيذ إزالة عقار بشارع حامد عبد العظيم من ترعه الزمر مخالف شروط الترخيص الممنوح له، وذلك تحت إشراف وكيل الوزارة محمد نور الدين رئيس حى العمرانية وكافة الإدارات المعنية.

كما شنت محافظة الجيزة، من خلال حي العمرانية حملة مكبرة، لازالة كافة الاشغالات والتعديات بشارعي عدوي سليم ومستشفي الصدر، في اطار مجهودات إعادة الانضباط الي الشارع ورفع حالات الأشغال من نهر الطريق، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.