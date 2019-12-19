أخبار مصر | السكة الحديد توضح حقيقة خروج قطار عن القضبان بطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد توضح حقيقة خروج قطار عن القضبان بطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت هيئة السكة الحديدأ منذ قليل، بيانا حول تأخر القطارات على خط طنطا/ الزقازيق، اليوم الخميس، موضحة أنه بسبب تعطل أحد القطارات بمحطة السنطة.

وذكرت الهيئة أن المسافة بين طنطا والسنطة شهدت تأخر بعض القطارات نتيجة سقوط عجلة من البوجي الأمامي لجرار قطار رقم ٢٤٠ ركاب الزقازيق/ طنطا أثناء دخول القطار رصيف محطة السنطة، وبدون أية ملاحظات بعربات القطار.

وأفادت بأنه تم على الفور الاستعداد لمعدات الرفع لرفع عجلة الجرار، مع استخدام المسارات البديلة لمسير القطارات في المسافة بين محطتي زفتى وطنطا.