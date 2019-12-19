شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: العثمانيون نهبوا ثرواتنا.. والشعب سيقاتل أي قوات تركية تدخل أراضينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الليبية، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق طلب من تركيا إرسال قوات إلى ليبيا منذ فترة، مشيرا إلى أن إرسال تركيا لقوات إلى ليبيا أمر مستبعد لأن هناك حسابات كثيرة أمام تركيا تفكر فيها جيدا قبل إرسال قواتها.

وأضاف المحجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العالم يهمه استقرار ليبيا لأن الإرهاب الموجود على الأراضي الليبية خطر عالمي وليس خطر محلي أو إقليمي فقط.

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وأوضح المحجوب أن تركيا تبحث عن مدخل اقتصادي على حساب الآخرين .

وتابع خالد المحجوب أن وجود قوات تركية في ليبيا سيواجهها شعب يقاتلها حتى الموت، وليس الجيش الليبي فقط من يحارب الأتراك.

وأكد مدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الليبية، أن ليبيا كان لها تجربة سيئة مع الدولة العثمانية من الإذلال ونهب الثروات والاحتلال الغاشم، وبعد ذلك باعت تركيا ليبيا لإيطاليا مقابل 200 ألف ليرة وبعض الجزر .