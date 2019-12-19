شكرا لقرائتكم خبر عن 60 عامًا في تاريخ المرأة المصرية تحت قبة البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبوأت المرأة في مصر مكانة بارزة عبر التاريخ، وسبقت مصر الحضارات في تولى المرأة للمناصب المرموقة، حيث أصبحت شريكة للراجل في كل المناصب السيادية، واعتلت المرأة الحكم أو شاركت فيه، وتعد المرأة عاملا أساسيا في البرلمان المصري، خصوصا أن عدد السيدات تحت القبة وصل إلى 90 نائبة، حيث يعتبر إنجازا تاريخيا أن تحصل المرأة على نسبة 25% من مقاعد البرلمان لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، منذ حصولها على حق الترشح عام 1956.

بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957، وحصلت النائبتين راوية عطية وامنية شكري على مقعدين لأول مرة في تاريخ مصر، وزاد عدد النائبات في 1960 إلى 6، وفى انتخابات 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى 3 مقاعد في انتخابات 1969، وعاد مرة أخرى في انتخابات 1971، إلى 8 نائبات، ثم انخفض في انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.

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وتم تعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعدا للنساء فقط، كحد ادنى، بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، مما أدى إلى تطور غير مسبوق حيث وصل عددها إلى 35 نائبة بموجب الكوتة والترشح.

وفى عام 1979 أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما بعدم دستورية القانون، بسبب التمييز، وفى انتخابات 1987 حصلت المرأة على 18 مقعد بموجب القائمة النسبية، وفى عامي 1990 و1995 تراجع نسبة تمثيل المرأة ليصل إلى 10 مقاعد، مع عودة نظام الانتخابات الفردي، وتعاقبت الازمات في انتخابات 2000 و2005 نتيجة سيطرة راس المال الفردي ليصل عدد المقاعد إلى 4 فقط.

ومع صدور القانون رقم 149 لسنة 2009، وزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعد للمرأة، تم تخصيص 46 مقعدا للمرأة فاصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدا، بينما شهد عام 2012 تراجعا كبيرا حيث احتلت مصر فيه المركز الأول في تراجع مكانة المرأة السياسية ووصلت عدد المقاعد بالبرلمان إلى 11 مقعد، وانتصرت المرأة لحقوقها وأصبحت تمثل 25% من أعضاء البرلمان بموجب 90 نائبة.

* هذه المادة تنشر بالتعاون مع مركز «المصري اليوم» للتدريب