شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء ممدوح الإمام: اتفاقية السراج وأردوغان غير قانونية ومنعدمة الأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح الإمام، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن اتفاقية فايز السراج ورجب طيب أردوغان غير قانونية ومنعدمة الأثر تماما.

وتابع إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تركيا لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولم تنضم إلى الاتفاقية، وبالتالي فالاتفاقية بين تركيا والسراج منعدمة الأثر.

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وكشف اللواء ممدوح الإمام، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، أن تركيا حاولت أن تعقد اتفاقية مع مصر خلال السنوات السابقة، وتعمل على إقناع مصر أن قبرص جزيرة وليست دولة، وحاولت أن تقول إن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر تزيد بمقدار 175 ألف ميل مربع وهذا كلام خارج السياق تماما.

وأضاف أن قبرص دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة وتعترف بها جميع الدول باستثناء تركيا، مؤكدا أن هذا الأسلوب لم يجدِ مع مصر.

وأشار مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق إلى أن الاتفاقية بين تركيا وسراج بعيدة عن مصر تماما وهي خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر في البحر المتوسط تماما، موضحا أن مصر مارست حقها تماما في أقصى درجاته على المنطقة الاقتصادية الخالصة عندما قامت بتدريبات بحرية في تلك المنطقة الاقتصادية.