شكرا لقرائتكم خبر عن «اختيار صح= حياة سعيدة» حملة لحُسن اختيار الزوجين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّم فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية بمدينة بدر، ندوة ضمن فعاليات حملة «اختيار صح= حياة سعيدة» بقاعة نادي المعلمين في مركز ومدينة بدر، بحضور أسامة داود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، والدكتورة كريمة السلامونى، مدير فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة.

Advertisements

وناقشت الندوة أبعاد المشكلة السكانية ومخاطرها وتأثيراتها والطرق المتبعة من الدولة للتغلب عليها، ومشاكل الصحة الإنجابية وكيفية التعامل مع كل مرحلة، وأهمية تنظيم الأسرة في الإسلام، وأسس أختيار الزوج باعتباره أساس الحياة السعيدة.

وتأتى الندوة تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وتأكيداته بضرورة نشر الوعي بالقضية السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، بهدف العمل غرس الوعى في المجتمع والتأكيد على حسن الاختيار وبناء أسرة ناجحة تكون لبنة لمجتمع صالح، واستمرار تلك الحملات بمدن ومراكز المحافظة، لرفع الوعى بمختلف القضايا المجتمعية والعمل على حل المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة في الاسلام والمبادئ الشرعية لاختيار الزوجين.

وعلى صعيد متصل، قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، أنه سيتم بصفة دورية تنظيم حملات تثقيفية لمكلفات الخدمة العامة بنطاق المحافظة تحت شعار «اختيار صحيح = حياة سعيدة» بهدف توعية الفتيات من مكلفات الخدمة العامة بأبعاد المشكلة السكانية والطرق المتبعة من الدولة للتغلب عليها ومراحل الصحة الإنجابية وكيفية التعامل مع كل مرحلة وكذا أهمية تنظيم الأسرة في الإسلام وأسس الاختيار للزواج.