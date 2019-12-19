اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية وضع حد للتدخلات الخارجية فى ليبيا.

السيسي يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية وضع حد للتدخلات الخارجية فى ليبيا

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