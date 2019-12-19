شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: انخفاض سعر السيارات بنفس نسبة نزول الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن سعر السيارات سينخفض بنفس نسبة انخفاض الدولار، مشيراً إلى أن النسبة بسيطة جداً ومنذ البدء فى "زيرو جمارك" هناك انخفاض فى السيارات بنسبة لا تقل عن 25%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، أنه طالما العميل يرى انخفاض فى سعر العملة والتكلفة يحجم عن الشراء إلى حد ما، موضحاً أن أى سلعة ينخفض سعرها ينتظر المواطن لانخفاض أكثر.

وأوضح أن حركة البيع والشراء بدأت تستقر فى شهر نوفمبر، لافتاً إلى أنه فى 2010 كنا نأمل أن نبيع سيارات ركوب 400 ألف سيارة، وفى عام 2019 تم بيع 125 ألف سيارة سواء مجمعة محلياً أو مستوردة.