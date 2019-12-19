شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين :لدينا خريطة بالمناطق التجارية واللوجستية لجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحي،وزير التموين والتجارة الداخلية،على أهمية الوصول إلى اتفاقات محددة بين الشركات الإيطالية والمصرية ووضع مجالات التعاون التي تم مناقشتها اليوم موضوع التنفيذ حتى نتمكن من تعظيم الاستفادة من عائد هذه المشروعات المزمع التوصل لاتفاقات بشأنها.

وأضاف المصيلحي أن وزارة التموين لديها خريطة بالمناطق التجارية واللوجستية لكافة محافظات الجمهورية، وأوصى المصيلحي الشركات الإيطالية المعنية بإنشاء المراكز التجارية بضرورة اختيار المناطق المناسبة لإنشاء مثل هذه المناطق والمراكز حيث تتواجد بها الخدمات اللوجستية، وحيث الكثافات السكانية للاستفادة من القوة الشرائية ومن المخطط بحث إمكانية إنشاء منطقة تجارية ولوجستية تشمل خدمات الصناعة ، التجارة ، السكن، الترفية، السياحة، قاعات للمعارض والمؤتمرات، مما يعظم من العائد الاقتصادي للتجارة الداخلية.

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جاء ذلك خلال ورش عمل المنتدى المصري - الايطالي حيث تم مناقشة آفاق ومجالات التعاون المشترك بين الشركات الإيطالية والمصرية فى اليوم الثاني لاعمال المنتدي، حيث تم تبادل المباحثات والخبرات بين الشركات ذات النشاط المشترك فى مجالات الصوامع، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، المراكز التجارية اللوجستية المتخصصة.

و أشار الدكتور ابراهيم عشماوى ، مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الى ان الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها لديها عظيم الاهتمام بالاستثمار فى المراكز والأنشطة التجارية داخل مصر باعتبارها سوق واعد فى شتى المجالات الاستثمارية وخاصة المجال الخاص بالتجارة الداخلية.