شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول 3 دعاوى تطالب ببطلان قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية 3 أحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلستها المنعقدة فى 7 ديسمبر الجارى والذى قضت فيها بعدم قبول 3 دعاوى، تطالب بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

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6 وأقيمت الدعاوى أرقام 30 و31 و32 لسنة 40 قضائية، منازعة تنفيذ، طالبت بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة الجنائية في الطعن رقم 23374 لسنة 85 قضائية.

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6 Advertisements يذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية قضى بعدم قبول الدعوى ودستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 1

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