شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأمريكى يؤكد أهمية بناء شراكات تجارية واقتصادية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، خلال زيارته إلى مصر فى 18 ديسمبر مع مساعدة وزير الخارجية لشئون الأمريكتين ماهى عبد اللطيف.

وناقش المسئولان خلال الاجتماع أهمية الشراكة الأمريكية المصرية، ومجالات بناء شراكات تجارية واقتصادية قوية بين الولايات المتحدة ومصر، وكذلك التطورات الإقليمية.

وخلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد حسام زكي، ناقش مساعد الوزير شينكر التطورات فى المنطقة، بما فى ذلك التطورات فى لبنان وليبيا والعراق.

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وخلال اجتماعه مع عدد من قيادات المجتمع المدني، أكّد مساعد الوزير شينكر أهمية وجود مجتمع مدنى قوى للتنمية الاقتصادية والمجتمعية فى مصر.

كما قام مساعد الوزير شينكر بزيارة حاضنة الأعمال "استدامة" و"مركز ريادة الأعمال للتأثير المجتمعي" بجامعة هليوبوليس. وتعد حاضنة الأعمال التى تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أول حاضنة أعمال فى مصر تقدم برنامج متخصص فى الزراعة المستدامة والانتاج الغذائي.

وفى ختام زيارته إلى مصر، زار مساعد الوزير شينكر القوة متعددة الجنسيات والمراقبون فى سيناء، وهى قوة حفظ السلام التى تدعمها الولايات المتحدة وعدد من الدول المانحة وفقا للاتفاق التاريخى للسلام بين مصر واسرائيل والذى تم توقيعه منذ أربعين عاما.