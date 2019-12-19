شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم.. شيرى عادل: حفل الافتتاح جعلنا جميعا فخورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة شيرى عادل، بمشاركتها فى النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، التى أقيمت فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونشرت صورة لها مع رانيا وصفى إحدى المشاركات بالمنتدى، معلقة عليها "لقد كان حفل الافتتاح مثيرًا للإعجاب، وقد تم تنفيذه جيدًا.. لجميع الذين عملوا بلا كلل على هذا، لقد جعلتونا جميعًا فخوري!".

ويشار إلى أن الفنانة شيرى عادل، كانت قد شاركت بمجموعة صور لها خلال تدوين أمنياتها على مصابيح شجرة الكريسماس، خلال مشاركتها فى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وعلقت شيرى على الصور، عبر حسابها على "أنستجرام"، قائلة – آنذاك - "أتمنى للعالم كله.. الفرح والحب والسلام".



شيرى عادل تحتفى بمشاركتها فى منتدى شباب العالم

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وفى هذا الصدد، دوٌن المئات من شباب العالم الحاضرين بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة أمنياتهم وأحلامهم على مصابيح شجرة رأس السنة فى إطار احتفال المنتدى بأعياد رأس السنة الميلادية، كما وجهت إدارة المنتدى، الدعوة للحضور، للاحتفال بأعياد رأس السنة الليلة، من خلال المشاركة فى فعالية "شجرة رأس السنة"، وذلك من خلال كتابة أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بشجرة رأس السنة على أن يتم إضاءة جميع المصابيح فى آن واحد لتعطى مظهرًا بديعًا وتخلق روحًا مختلفة.

وأعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادى سعيد ملىء بالبهجة وتحقيق الأحلام، ومنتدى شباب العالم، حدث سنوى عالمى يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدى فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.



شيرى عادل ورانيا وصفى إحدى المشاركات فى منتدى شباب العالم

أما النسخة الثالثة للمنتدى فقد انطلقت هذا العام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، والذى ناقش موضوعات الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعى، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.