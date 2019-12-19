شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: لا تهاون بالنظافة وصيانة الكهرباء وتخصيص نواب رؤساء المدن لمتابعتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه لن يتهاون مع أي تقصير فيما يخص أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وتأمينها وإصلاح أي عطل على الفور واستبدال الأعمدة التالفة أو المائلة مع رفع تقرير دورى بالأعمال التي تمت في هذا الشأن، كما لن يتهاون في أعمال النظافة وإزالة التراكمات منها.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع الذي عقده اليوم بديوان عام المحافظة مع رؤساء المدن ونوابهم بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، ومديري الشركات والإدارات المعنية بالديوان العام.

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وأكد «آمنة» أنه تم تكليف نائب لكل رئيس مدينة في قطاع الكهرباء وآخر للنظافة وثالث لمتابعة الأزمات، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القرى، مؤكدا أن مواطني قرى المحافظة لهم كل الحق في الحصول على كل الخدمات والاهتمام في شتى القطاعات المختلفة.

وأوضح «المحافظ» أن نائب رئيس المدينة المكلف بمتابعة أعمال الكهرباء في نطاق الوحدة المحلية مهمته متابعة كل أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء بالمدن والقرى والعزب وعلى الطرق الرئيسية والفرعية والوقوف على حالتها وإجراء الصيانة اللازمة لها واستبدال التالف منها على الفور وتأمينها والتأكد من سلامة جميع الوصلات الخاصة بها، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع توفير كل الاحتياجات اللازمة لإنارة جميع الأعمدة وتوفير الكشافات والصيانة اللازمة لها وإلغاء كافة الوصلات العشوائية المخالفة، وكذا قيامهم بالتنسيق مع رؤساء المدن والقرى للوقوف على القرى التي تحتاج إلى أعمدة إنارة أو صيانة وعمل اللازم لها على الفور.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف نائب آخر لرئيس كل مدينة مهمته الأساسية هي متابعة منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لرفع كل التراكمات أولاً بأول والوصول إلى مدينة وقرية نظيفة، مع إعفاء نواب رئيس المدينة لقطاعى الكهرباء والنظافة من أي أعباء أخرى سوى متابعة كل منهم للقطاع المنوط به والعمل على تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة لهم في هذا الشان.