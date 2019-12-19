شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعرب عن قلقه لإقصاء المسلمين من قانون الجنسية بالهند ويدعوها لإعادة النظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الأزهر الشريف عن قلقه من التعديلات على قانون الجنسية الهندي، التي أقرت منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول (أفغانستان، بنغلاديش، وباكستان)، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخولهم الهند قبل عام ٢٠١٥، داعيًا إلى إعادة النظر في التعديلات الجديدة.

وأكد الأزهر الشريف أن هذه التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا التمييز الديني غريب على دولة الهند، التي كانت مثلًا في التعددية الدينية وقبول الآخر، ويوجد بها نحو ٢٠٠ مليون مسلم، يمثلون ما يقرب من ١٠٪؜ من إجمالي سكانها، في واحدة من أكبر تجمعات المسلمين حول العالم.

وشدِّد الأزهر الشريف على أن هذه القوانين تروج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزًا ضد تحقيق الأخوة الإنسانية والعيش المشترك.