شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حدوث هبوط أرضي.. أهالي «ابنى بيتك» يستغيثون برئيس الصرف الصحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أهالي المنطقة الثانية «ابنى بيتك» في 6 أكتوبر باستغاثات إلى رئيس هيئة الصرف الصحى ومياه الشرب ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسبب تسريب مياه المجارى داخل المنازل مما أدى إلى حدوث هبوط في أرضى وتصدع بعض الحوائط لقيام جهاز المدينة بزراعة أشجار كبيرة إلى جوار بلاعات المجارى مباشرة.

وأدى ذلك إلى كسر مواسير المجارى الرئيسية الموجوده بطول المنطقة وانسداد المواسير الرئيسية بسبب دخول جذور الأشجار إلى داخل تلك المواسير وهو يهدد بانهيار جميع المنازل الموجودة بطول الشارع الرئيسى وعددهم لا يقل عن 150 منزلا.

ويقول صابر معوض منازع، من الأهالى أرسلنا عدة شكاوى للمسؤولين لانقاذنا من مياه الصرف التى تهدد منازلنا وتسببت فى تصدع بعض الحوائط فضلا عن انتشار الحشرات والقوارض دون جدوى، مطالبا بتدخل رئيس الجهاز لانقاذنا قبل تصدع منازلنا.

بعد حدوث هبوط أرضي.. أهالي «ابنى بيتك» يستغيثون برئيس هيئة الصرف الصحي

بعد حدوث هبوط أرضي.. أهالي «ابنى بيتك» يستغيثون برئيس هيئة الصرف الصحي

بعد حدوث هبوط أرضي.. أهالي «ابنى بيتك» يستغيثون برئيس هيئة الصرف الصحي

بعد حدوث هبوط أرضي.. أهالي «ابنى بيتك» يستغيثون برئيس هيئة الصرف الصحي