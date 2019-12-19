شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد مشروع محطة مياه وشبكات أبوقرقاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع محطة مياه وشبكات أبوقرقاص، والتي تبلغ التكلفة التقديرية لها 885 مليون جنيه، ومن المقرر أن تعمل بطاقة 204 آلاف متر مكعب/ يوم، ضمن خطة المحافظة لدعم مشروعات البنية التحتية والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

رافق المحافظ خلال جولته المهندسة إيمان على رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والمهندس ياسر الشهاوى مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص وعدد من نواب البرلمان.

تفقد المحافظ عددا من اقسام العمل داخل المحطة حيث استمع إلى شرحاً تفصيلياً حول مكونات المشروع والذى يضم مأخذ، محطة المياه ،شبكات بطول 118.7 كيلو متر بأقطار من 1500 مم 250مم، 3 عديات نفقية تمتد أسفل السكة الحديد وترعة الإبراهيمية وطريق مصر ـ أسوان الزراعي لنقل المياه من شرق الإبراهيمية إلى غربها.

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من جانبها، أوضحت المهندسة ايمان على رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، انه تم الانتهاء بالكامل من الاعمال الانشائية والتجهيزات الخاصة بالمشروع، مشيرة إلى ان المحطة حالياً تعمل بطاقة 102 الف متر مكعب / اليوم حيث تم انهاء اجراءات تجارب التشغيل وجارى اعمال الغسيل والتعقيم للشبكة بطول 38 كم، كما تم اخذ عينات بمعرفة وزارة الصحة لإثبات مطابقة المياه للاشتراطات والمواصفات الصحية.

واضافت ان خدمات المحطة ستمتد لتشمل تغذية 3 مراكز بإجمالي 55 قرية تضم 750 ألف نسمة وهى مدينة ابوقرقاص كاملة وقرى جنوب مدينة المنيا وقرى شمال مدينة ملوي.

اكد المحافظ خلال جولته أن مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي تؤكد الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتوفير مشروعات البنية التحتية لخدمة المواطنين في المقام الأول وضماناً لوصول مياه نظيفة لجميع قرى ومراكز المحافظة.

واضاف ان المرحلة الحالية لا تحتمل أي تقاعس أو تخاذل في العمل حتى نحقق مصلحة المواطن ونلبى احتياجاته ومتطلباته الحياتية ونرتقى بالخدمات المقدمة له، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو كل مشروع خاص بمياه الشرب والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .