شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. التشكيل الجديد لهيئة مكتب حزب مستقبل وطن في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، التشكيل الجديد لهيئة مكتب الحزب بالمحافظة. وجاء التشكيل كالآتى المهندس فوزى محمود الرفاعى أمينا للمحافظة وعلى احمد ابوشوشة امينا مساعدا وتوفيق ابراهيم على أحمد امينا مساعدا وعصام السعدى محمود عبدالغفار امينا مساعدا وهانى فكرى الغريب امينا مساعدا ومحمداسماعيل بيلى غنام امينا مساعدا وعبدالهادي السيدعبدالعزيز جعفر امينا للتنظيم. Advertisements وجاءت باقى التشكيلات كالاتى حنان مسعد ابوالفتوح قنديل أمينة للمرأة ومحمد حسن عبيدى امين شؤون المجالس المحلية وسعد عبدالحميد محمدعمارة امين المهنيين ومصطفى فتحى الحمادى امين شؤون الطاقة والبيئة وأمل محمود على جلو امين شؤون القبائل العربية وشريف محمدمحمود طولان امين العضوية وعمرو عبدالعزيز محمد امين الإعلام ووائل محمد سرحان امين الشباب وحسام الدين عزت امين المتابعة والتواصل الاجتماعى وياسرالسعيد احمد شحاتة أمين العمل الجماهيرى وصفاء محمد سيداحمد العبدامين العلاقات العامة وسيداحمد محمد سيداحمد امين الشؤون البرلمانية ومجدى مصطفى محمود شراكى امين العمال والفلاحين ومحمدالدمرداش ابوالفتوح امين ذوى الاعاقة. وعزالدين جودة امين قطاع الأعمال ووليد محمد زيتون امين تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية وصلاح محمود مقلد امين الشؤون القانونية وياسرمصطفى على الجندى امين التدريب والتثقيف وحسن عبدالحليم الجمل امين شؤون الإسكان والمرافق ويوسف البدرى عبدالفتاح يوسف احمدالبدرى امين شؤون الهيئات الاستشارية وأحمد عبده الشناوى امين شؤون التعليم والبحث العلمي ومايسة عبدالجواد محمد امين شؤون العلاقات الحكومية وحسن حسن الزواوى امين شؤون السياحة والآثار وعبدالواحد عبدالواحد شحاتة أمين شؤون النقل والمواصلات ولمياء محمود لطفى الصادق امين شؤون الثقافة والفنون والرياضة وإبراهيم عبداللطيف ابراهيم امين الشؤون الاقتصادية والاستثمار وجمال عبدالعزيز الجيار امين شؤون الزراعة والري وتوفيق محمدالشيتانى امين شؤون الصناعة والتجارة وبدران محمود عطاالله العيارى امين شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخميس محمد خميس عابوه امين شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجورج سمير خليل عضوهيئة مكتب. وعبدالحميد محمد مرعى عضو هيئة مكتب ورضا اسماعيل محمد زيارة عضوهيئة مكتب وجميانة لويس يوسف عبدالمسيح عضوهيئة مكتب ومحمدفرغلى حسن عضوهيئة مكتب وبطرس بشرى يوسف عضوهيئة مكتب وفؤاد محمد عبدالدايم عبدالدايم عضو هيئة مكتب ومحمدعبدالحميدعرابى عضو هيئة مكتب ومحمد محمد السعيد عضوهيئة مكتب وصلاح الدين محمودالمعداوى عضوهيئة مكتب وأشرف عبده مريد عضو هيئة مكتب ومحمد محمد الصعيدى عضوهيئة مكتب ومينا جورج نجيب حبيب عضو هيئة مكتب ورانيا رفعت الشريف عضو هيئة مكتب ومحمد المحمدى مكى عضو هيئة مكتب.

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