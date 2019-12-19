شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: لا أعترف بالمستحيل ولدينا قدرات هائلة للتغلب على الصعاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة تعاون الجهاز التنفيذي وكل الجهات والمسؤولين للعمل على خدمة المواطنين قائلا «أنا لا أعرف معني كلمة مستحيل» مشيرا إلى أنه لدينا القدرة على التغلب على كل الصعوبات ونرحب بالمقترحات والمبادرات الشبابية الشعبية لخدمة المصلحة العامة للمواطنين.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية «اليوم» ان هناك ملفات كثيرة يوليها إهتماما كبيرا طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أبرزها النظافة والتعليم وتطوير وتنمية المدارس والصحه مشيرا انه في القريب العاجل ستدخل مستشفي قها المركزي الجديد الخدمة موضحا انه جاري فحص المستشفيات التي يتم تطويرها لفتحها في القريب العاجل.

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وقال المحافظ ان لدينا خطة لاستكمال الملفات وأبرزها ملف البينة التحتية حيث أن يجري إستكمال البينة التحتية للصرف الصحي لتصل نسبة تغطية المحافظة إلى 98% وبالإضافة لتوصيل المياه وعلي راسها مشروع الاعتماد على المياه المرشحه بدلا من الآبار.

أوضح المحافظ انه شدد على رؤساء المدن والاحياء والمراكز على ضرورة الاهتمام بملف النظافة لانه ابرز ملف وجه الرئيس بالعمل عليه خلال المرحلة المقبلة مشيرا انه يجري وضع خطة وحلول جذرية لحل تلك الأزمة بجانب الاهتمام بقانون التصالح في مخالف البناء وتقنين اوضاع املاك الدولة.

قال المحافظ انه يرحب بالأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية لما لهم من دور مهم وقوي فهم شركاء في نجاح المحافظة مشيرا ان هناك تعاون تام مع نواب البرلمان قائلا «هدفنا واحد وهو مصلحة القليوبية وأهالينا»‏‏.