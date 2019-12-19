شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا بـ2020.. إقبال على أسواق الإسكندرية لشراء أشجار الكريسماس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مظاهر الاحتفال والاستعدادات لاستقبال رأس السنة والعام الميلادي الجديد 2020 مبكرًا في الإسكندرية، حيث شهدت أسواق الجملة والقطاعي في المحافظة إقبالًا كبيرًا قبل موعد الاحتفال برأس السنة بـ17 يومًا وحرص المئات من المواطنين على اصطحاب أطفالهم لشراء هدايا سانتا كلوز والمعروف بـ«بابا نويل» للعام الجديد 2020.

ورصدت «المصرى اليوم» مظاهر الإقبال على الأسواق، خاصة في مناطق المنشية ووسط البلد لشراء مجسمات بابا نويل وأشجار الكريسماس، وأطواق الورود وعناقيد النور وبدأت المحال والمطاعم بالتزين بمختلف الإكسسوارات، إيذانًا ببدء الاحتفال بأعياد الكريسماس وحلول عام ميلادي جديد.

وقالت إيمان فتحى صديق أنها حرصت كعادتها كل عام على شراء هدايا «بابا نويل» من المنشية لمشاركة أسرتها الاحتفال برأس السنة، مشيرة إلى أنها اشترت أطواق الورود وأشجار الكريسماس والطراطير الحمراء للاحتفال برأس السنة، وسط جو أسري ممتع مثل كل عام.

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وأوضحت لـ«المصرى اليوم» أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل عام وانشغال المواطنين بـ«لقمة العيش» إلا أنها رصدت قيام العديد من السيدات بشكل خاص بشراء هدايا بابا نويل وخاصة الطراطير والقبعات الحمراء والأزياء التي تدل على الشخصية العالمية لسانتا كلوز.

وأشارت حنان على، صاحبة محل من العجمى، إلى أنها أتت من أقصى الإسكندرية لشراء هدايا سانتا كلوز، لافتة إلى أن أسعار المستورد أعلى من المحلى وتراوحت أسعار هدايا «بابا نويل» الحجم الصغير ما بين 30 جنيهًا للمستورد، و20 للمحلى، والحجم الأكبر من 60 جنيهًا للمستورد مقابل 45 للمحلى، مشيرة إلى أن سعر مجسم سانتا كلوز الكبير وصل إلى 1500 جنيه والأقل بـ130 جنيها، فيما تراوح سعر شجرة الكريسماس ما بين 60 جنيها و120 للحجم الصغير، وما بين 150 إلى 200 جنيه للحجم الكبير، علمًا بأن الأسعار تختلف من سوق إلى أخرى وبلغ سعر طرطور بابا نويل 10 جنيهات، والطراطير المضاءة بالعام الجديد 2020 بلغ سعرها 35 جنيها.

وقال عدد من أصحاب محال بيع هدايا بابا نويل في المنشية إنه على الرغم من ارتفاع الأسعار على مستوى السلع وارتفاع أسعار بابا نويل عن العام الماضى إلا أن الإقبال كبير على شراء الهدايا وأشجار الكريسماس وطراطير سانتا كلوز، فيما شهدت المنتجات المستوردة إقبالًا أكبر مقارنة بالمحلي.

وتعود شخصية بابا نويل «سانتا كلوز» إلى القديس نيكولاس، أسقف «ميرا»، الذي عاش في القرن الخامس الميلادي، وعرف بكرمه وأخلاقه، فكان يقضى الليل في توزيع الهدايا للفقراء والمحتاجين، دون أن تعرف العائلات شخصية من يقوم بهذه الأمور.

وتصادف وفاة القديس «ميرا» في شهر ديسمبر، فاستلهمت صورة «سانتا كلوز» الحالية في 1823 من قصيدة الشاعر الأمريكي كليمنت كلارك مور، التي أطلق عليها «الليلة السابقة لعيد الميلاد» ووصف بها «سانتا كلوز» بزائر يفاجئ الأطفال سرًا بإعطائهم الهدايا، ويشارك المحتاجين والفقراء في ليلة عيد الميلاد، بينما تعد شجرة عيد الميلاد تقليدا معتادا للتعبير عن فرحة وبهجة الكريسماس، حيث تعبر عن الحياة والنور، وتتزين تلك الشجرة الخضراء بالأنوار المبهجة، ويتم تنصيبها قبل العيد بعدة أيام، وتبقى حتى عيد الغطاس لدى المسيحيين.